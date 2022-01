Avellino, prima seduta per Murano. Assente D'Angelo: pista Reggiana Ipotesi di un percorso futuro in Emilia per il centrocampista palermitano

Riparte l'Avellino dopo il pari con il Monopoli e con la trasferta di Potenza nel mirino. Tutti i tesserati biancoverdi sono negativi. Anche gli ultimi due calciatori positivi si sono negativizzati e Piero Braglia ritrova anche Daniele Mignanelli e Vincenzo Plescia in gruppo.

Primo allenamento per Jacopo Murano con i nuovi compagni di squadra. L'attaccante, indisponibile per la mancanza del visto di esecutività non arrivato in tempo dall'ufficio tesseramenti, dovrebbe vivere da ex la sfida del "Viviani", in programma domenica con calcio d'inizio alle 17.30. Il classe '91 è di Potenza e ha giocato con la squadra della sua città nelle stagioni 2013/2014 e 2019/2020.

Santo D'Angelo era l'unico assente nella seduta pomeridiana. Il centrocampista vive una fase critica di negoziazione per il rinnovo con il club irpino. Nello scenario c'è la Reggiana, che potrebbe essere il futuro del siciliano a partire dal prossimo luglio. Il calciatore è in scadenza con l'Avellino e i biancoverdi rischiano di perderlo a parametro zero tra meno di 6 mesi.