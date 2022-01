Avellino, De Napoli: visita al Museo del Calcio "È come fare un passo nella storia con il cuore che batte a mille"

Nando De Napoli ha fatto visita al Museo del Calcio della FIGC. Il coordinatore dell'area tecnica dell'Unione Sportiva Avellino Youth ha raggiunto Coverciano ed è stato inevitabile un ricordo di Italia '90 e del secondo Mondiale disputato in carriera dall'irpino, protagonista 32 anni fa nel centrocampo della Nazionale guidata dal commissario tecnico, Azeglio Vicini, che chiuse al terzo posto la rassegna iridata. "Entrare al Museo del Calcio è come fare un passo nella storia con il cuore che batte a mille. - ha spiegato De Napoli ai canali ufficiali della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Sono onorato di far parte di un luogo unico che rappresenta la Nazionale e il nostro Paese e di vedere la mia divisa accanto a tanti campioni".

Foto: ufficio stampa Unione Sportiva Avellino 1912