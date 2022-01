Potenza, Arleo: "La città al mio fianco per combattere contro l'Avellino" Il ritorno del tecnico in rossoblu: "Bisogna ristabilire la legge del Viviani"

"La prima cosa da fare è chiedere l'aiuto di tutti. Chi non se la sente di combattere questa guerra deve andare via da Potenza entro oggi perché in campo ci vorrà gente che è degna di indossare la maglia rossoblu". Ecco le prime parole di Pasquale Arleo al rientro sulla panchina del Potenza verso la sfida con l'Avellino: "Bisogna ristabilire la legge del Viviani. - ha affermato il nuovo allenatore dei lucani ai canali social del club - Io non ho bisogno di fare appelli perché so già che la città di Potenza risponderà alla grande, sarà al mio fianco per combattere contro l'Avellino. Per me è un grande onore riprendere in mano questa squadra perché nella mia storia ci sono tre promozioni col Potenza. Quello che è importante è il sentimento verso questa squadra e questa città. Ho avuto la fortuna di vivere questa stagione. Sono stato in trasferta a Palermo, Catania e Bari, ho visto le gare casalinghe. È una tifoseria che non merita di stare ultima in classifica e tutti insieme dobbiamo farcela. Sono sicuro che abbiamo i mezzi per riprenderci soprattutto se chi sarà qui darà il cuore".