Avellino, il banco è saltato: D'Angelo va alla Reggiana quasi a costo zero Dopo un lungo tira e molla per il rinnovo, mai arrivato, il centrocampista si trasferisce in Emilia

Sonny D'Angelo è atteso in giornata a Reggio Emilia. L'avventura in biancoverde del centrocampista è ai titoli di coda. La svolta è arrivata nella serata di ieri, al termine di una giornata concitata, iniziata con il “no” del palermitano all'offerta del Cosenza, verosimilmente in virtù della delicata posizione dei calabresi nella classifica della Serie B (quartultimo posto, quota 16 punti). Poco dopo è arrivata una email all'Avellino da parte della Reggiana, per informare, pur non essendo obbligata a farlo, di aver avviato i negoziati per ingaggiare la mezzala dalla prossima stagione; una volta concluso il vincolo in essere con il club irpino.

A quel punto, a margine della mancata convocazione contro il Monopoli e del forfait in occasione della ripresa degli allenamenti, a testimonianza di un rapporto ormai compromesso, è apparso evidente un bivio: all'Avellino non è restato che scegliere se proseguire, sino a giugno, il percorso da separati in casa o cedere subito il calciatore per un obolo ed il risparmio di qualche mensilità di stipendio. È, ovviamente, prevalsa la seconda opzione, per limitare i danni economici, a conclusione di una situazione che, a prescindere dai singoli punti di vista, andava palesemente gestita meglio, con risolutezza, programmazione tecnica e idee chiare, che sono palesemente mancati: per il bene comune e, soprattutto, delle casse societarie.

D'Angelo va alla Reggiana, capolista del girone B di Serie C in condominio con il Modena di Attilio Tesser, e la proprietà non ne trae il pieno beneficio, in termini di introiti, a cui avrebbe potuto e dovuto ambire per monetizzare l'intuizione e la valorizzazione di uno dei top-player della categoria.