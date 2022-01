LIVE | Calciomercato, è l'ultimo giorno: cronaca testuale in tempo reale Alle 20 giù il sipario sulla finestra invernale: trattative e annunci minuto per minuto

Calciomercato, alle 20 giù il sipario sulla finestra invernale della stagione 2021/2022. Segui il live dell'ultimi giorno di trattative nel girone C di Serie C con la diretta testuale di Ottopagine.it.

CALCIOMERCATO LIVE

Ore 11:27 – Accordo sull’asse Campobasso – Picerno: “La SS Città di Campobasso ufficializza il trasferimento di Giacomo Parigi al Picerno. Per il giocatore classe 1996 si è concluso un accordo che prevede la cessione temporanea con diritto di opzione in favore dei lucani. A Giacomo un grande in bocca a lupo per la sua nuova esperienza in Basilicata”.

Ore 10:23 - Operazione in uscita ufficiale della Paganese: "La Paganese Calcio 1926 srl comunica la risoluzione del legame contrattuale con il calciatore Edoardo Bianchi, che ha già salutato la squadra e lo staff tecnico concludendo così la sua esperienza con la maglia azzurrostellata. Il Club ringrazia Edoardo per l’impegno dimostrato in questi mesi e gli augura le migliori fortune professionali".