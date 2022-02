Juve Stabia, 3-1 al Foggia con Stoppa leader: ora il derby ad Avellino I biancoverdi hanno chiuso la sessione invernale con l'arrivo di Chiti

Il posticipo della ventiquattresima giornata del girone C è della Juve Stabia, che stende il Foggia con il risultato di 3-1. L'autogol di Di Pasquale apre alla vittoria delle vespe, avanti al 30' e che volano sul 2-0 dopo due minuti con Stoppa. Il numero 7 della squadra di Castellammare è sempre più protagonista: firma la doppietta personale al 69' per il tris e il controllo totale sul match. Nei minuti finali il Foggia realizza il gol della bandiera con Rizzo Pinna. La Juve Stabia sarà ospite dell'Avellino nel derby in programma giovedì (calcio d'inizio alle 18) al Partenio-Lombardi. I biancoverdi hanno chiuso la sessione invernale con l'arrivo di Lorenzo Chiti, difensore classe 2001, in prestito dalla Fiorentina. Salta, invece, l'accordo tra la Turris e l'Avellino per Daniele Franco, che resta nel club corallino.

Il tabellino.

Serie C - Girone C

Ventiquattresima Giornata

Juve Stabia - Foggia 3-1

Marcatori: 30' aut. Di Pasquale (F), 32', 69' Stoppa (J), 85' Rizzo Pinna (F)

Juve Stabia: Dini, Donati, Troest, Caldore, Dell’Orfanello, Scaccabarozzi (86’ Erradi), Altobelli, Ceccarelli (81’ Della Pietra), Stoppa (81’ Guarracino), Bentivegna (46’ Schiavi), Eusepi (86’ Peluso). A disp. Russo, Pozzer, Davi, Tonucci, Cinaglia, Esposito, Evacuo. All. Sottili.

Foggia: Alastra, Martino, Di Pasquale (56’ Markic), Girasole, Rizzo, Gallo (75’ Rizzo Pinna), Garofalo, Di Paolantonio, Turchetta (59’ Merola), Vitali (75’ Tuzzo), Curcio. A disp. Volpe. All. Zeman.

Ammoniti: Curcio (F), Ceccarelli (J), Di Paolantonio (F), Vitali (F), Schiavi (J)