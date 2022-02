Fidelis Andria, esonerato Ginestra: squadra affidata a un ex Avellino Un duo sulla panchina per la squadra pugliese dopo il ko con il Campobasso

Novità per una panchina del girone C di Serie C. La Fidelis Andria ha comunicato l'interruzione del rapporto di collaborazione con Ciro Ginestra, che non è più il tecnico della squadra pugliese. La Fidelis ha esonerato l'ex Casertana e tutto il suo staff dopo 14 gare (3 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte): un ciclo rapido, aperto dal pari con l'Avellino e chiuso con il ko contro il Campobasso. La squadra è stata affidata alla coppia composta dall'ex Avellino, Nicola Di Leo, e da Vito Di Bari.

Di Leo è stato l'estremo difensore dei lupi dal 1979 al 1982 e dal 1985 al 1989, titolare negli ultimi anni di Serie A della squadra biancoverde e nel tentativo immediato di ritorno in massima serie dopo la retrocessione del 1988. Nel 1999 ha iniziato il percorso da allenatore con ruoli da allenatore dei portiere e nei settori giovanili di diversi club. Ha curato le sedute dei numeri uno della Fidelis nell'ultima annata e ora guiderà la prima squadra in compagnia di Di Bari.