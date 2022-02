Avellino, dubbio Di Gaudio verso il derby con la Juve Stabia Tenuto fuori a scopo precauzionale con il Potenza, sarà rivalutato dallo staff tecnico e medico

Antonio Di Gaudio ha saltato la sfida con il Potenza e resta il dubbio per il prossimo match. Lo staff tecnico e medico dell'Avellino rivaluteranno le condizioni del jolly offensivo nelle prossime ore. Il palermitano non è sceso in campo al "Viviani": un colpo al ginocchio e Piero Braglia ha deciso per lo stop a scopo precauzionale.

Si conferma l'attesa sull'ex Chievo: l'intenzione è quella di non rischiare nulla nel turnover che comunque è garantito anche grazie all'arrivo di Jacopo Murano, subito a segno nella trasferta al "Viviani", alla continuità realizzativa di Riccardo Maniero e alla batteria di trequartisti. Spicca anche il ritorno con forza di Claudiu Micovschi, a bersaglio contro i rossoblu. L'Avellino proverà a sbloccarsi tra le mura amiche dopo quattro pareggi consecutivi al "Partenio-Lombardi", ma anche dopo cinque vittorie di fila in trasferta.