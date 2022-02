Sottili: "Avellino forte, ma possiamo dargli fastidio" Avellino - Juve Stabia, il tecnico: “Abbiamo riposato meno di loro, ma vogliamo confermarci”

Dopo il successo per 3-1 sul Foggia, la Juve Stabia è pronta a sfidare in trasferta l’Avellino nel recupero della seconda giornata del girone C di Serie C. Domani, alle 18, al “Partenio-Lombardi”, il calcio d’inizio della partita presentata oggi, in conferenza stampa, dall’allenatore delle vespe, Stefano Sottili: “Dopo la gara contro il Foggia, nonostante la vittoria, non ero soddisfatto. Nella parte centrale del primo tempo potevamo lavorare meglio nella fase difensiva. Erano situazioni che conoscevamo ma che non abbiamo gestito come dovevamo. Sono stati bravi i giocatori del Foggia a costruire le occasioni da gol, per fortuna Dini ci ha messo una pezza. Poi, sono stati bravi anche i nostri ragazzi e la vittoria da lì è stata più che meritata. Potevamo lavorare meglio in fase di non possesso. Domani contro l’Avellino sarà una gara molto complicata. Conosciamo la loro forza e l’obiettivo per cui è stata costruita. Non è un caso se sono secondi in classifica. Forse qualcuno si aspettava fosse più vicina al Bari, però sulla forza dell’organico e sulla capacità della squadra e del loro allenatore non ci sono dubbi. Sarà un match difficile sotto vari punti di vista, anche perché andremo con un giorno e mezzo di recupero in meno. Non mancherà il giusto spirito e la voglia di dare continuità alla vittoria di lunedì scorso. Il calendario è ravvicinato, dobbiamo pensare partita dopo partita. Cerchiamo di far scendere in campo quelli che recuperano meglio e che non hanno problemi. Ciò che conta ora è andare ad Avellino e conquistare più punti possibili, schierando chi potrà infastidirli maggiormente”.