L’Avellino riparte da Gautieri e De Vito La scelta lascia più di una porta aperta al ritorno in Irpinia di Rastelli

L'Avellino riparte da Carmine Gautieri in panchina e Enzo De Vito nel ruolo di responsabile dell'area tecnica. Inizia un nuovo corso nel giorno successivo all'esonero del tecnico Piero Braglia e del direttore sportivo Salvatore Di Somma. Manca solo l'annuncio ufficiale. L'allenatore si legherà al club biancoverde sino al 30 giugno 2022 tentando l'impresa di centrare la promozione in Serie B con una miracolosa rimonta sul Bari o attraverso i playoff (che farebbe scattare il rinnovo). In dirittura d'arrivo la risoluzione con la Triestina. Scartata l'opzione che conduceva a Roberto Boscaglia, che avrebbe accettato unicamente un contratto sino al termine della prossima stagione per liberarsi dal vincolo in essere con il Palermo. Una scelta, quella del traghettatore, che lascia più di una porta aperta al ritorno, al termine della stagione, di Rastelli, che con De Vito e sotto la presidenza Taccone ha conquistato la promozione in Serie B e sfiorato la Serie A.