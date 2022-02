Scognamiglio: "Gautieri? Giochiamo ancora col 3-5-2 di Braglia..." Latina - Avellino 0-0, il difensore: "Gioco troppo spezzettato da continue pause e interruzioni"

Latina – Avellino 0-0, il commento del difensore dei biancoverdi, Gennaro Scognamiglio: “Non era facile affrontare un avversario in salute ed è stata una battaglia sul campo di una squadra che in casa viene da tanti risultati utili positivi. Abbiamo provato a vincere, ma non è mai scontato riuscirci. Portiamo a casa il secondo risultato utile consecutivo e pensiamo al Catania. Il gioco spezzettato e il maxi recupero? Nell'ultimo quarto d'ora si è capito poco e nulla, ci sono state troppe interruzioni lungo tutto l'arco della partita, troppe pause e, purtroppo, il ritmo si è perso. Non siamo riusciti a creare un attacco continuo, anche se un'occasione la abbiamo avuta nel finale. Gautieri? Al momento non ha cambiato molto, stiamo giocando col 3-5-2 come eravamo stati schierati da Braglia a Francavilla. Piano piano proveremo ad adeguarci ai suoi schemi e a seguire le sue idee di calcio. Il Catania? Affronteremo un'altra partita non facile. Loro hanno il capocannoniere del campionato, vogliono far bene, ma noi vogliamo vincere per dare continuità ai risultati e alla striscia di successi casalinghi”.