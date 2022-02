Forte: "Gautieri ha riportato la serenità che mancava nell'ultimo periodo" Latina - Avellino 0-0, il portiere: "La rissa nel finale? Silvestri ha fatto le spese del caos"

Latina – Avellino 0-0, il commento del portiere dei biancoverdi, Francesco Forte: “Mandiamo in archivio una partita difficile su un campo ostico, particolare. La rissa nel finale? Siamo corsi a difendere SIlvestri, che è stato colpito, poi sono nate una serie di scaramucce e ne ha fatto le spese anche Luigi, che era vittima della situazione. Ci siamo adattati al loro spirito battagliero e abbiamo provato a portare a casa i 3 punti su un campo non in perfette condizioni, allentato e su cui era difficile controllare il pallone. Gautieri? Quando c'è un cambio di allenatore è sempre una sconfitta per tutti. Il mister è stato bravo a portare serenità, che era venuta a mancare nell'ultimo periodo, umiltà e un grande spirito. Nelle due partite si è visto una squadra volenterosa e agguerrita. Tornando alla partita con di oggi, abbiamo controllato le loro folate offensive, rischiato poco. Peccato perché sfruttando qualche occasione con un pizzico di cinismo e cattiveria in più potevamo anche vincerla. L'importante è non perdere e non prendere gol. Ora pensiamo al Catania. La mia esclusione nelle ultime partite, prima del mio ritorno in campo stasera? L'ho vissuta serenamente. Braglia voleva il 100 per cento, ha reputato stessi dando il 99, me lo ha fatto notare e ha scelto di tenermi fuori. Ho lavorato con serenità e mi sono fatto trovare pronto quando il mister oggi mi ha chiamato. Non tutti i mali vengono per nuocere, da questo periodo ne sono uscito migliore, lavorando ancora più forte per migliorarmi”.