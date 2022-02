Gautieri: "Buon punto, l'atteggiamento mi è piaciuto. Maniero? Speriamo bene" Latina - Avellino 0-0, il tecnico: "La priorità è recuperare fisicamente i calciatori"

Latina – Avellino 0-0, il commento del tecnico dei biancoverdi, Carmine Gautieri: “Sapevamo di affrontare una squadra in salute, che veniva da tre vittorie consecutive. Abbiamo fatto una partita accorta, abbiamo avuto 2. 3 occasioni importanti, che avrebbero potuto regalarci la vittoria. La squadra ha lottato, ha giocato, l'atteggiamento mi è piaciuto, e dobbiamo continuare così. Il Latina gioca molto sulle seconde palle e sull'errore dell'avversario, parte da dietro e lo sapevamo. Portiamo a casa un buon punto, diamo continuità ai risultati e ora pensiamo alla gara con il Catania. Maniero? Ha preso una botta, bisogna capire l'entità e domani faremo degli esami. Fisicamente negli ultimi 10, 15 minuti siamo calati, la cosa importante per noi ora è recuperare i giocatori che sono fuori, ma anche chi è dentro. Lavoreremo sotto l'aspetto fisico e del recupero e poi sotto quello tecnico-tattico. Il rosso a Silvestri? Una perdita pesante, speriamo di recuperare Dossena con il Catania, lo abbiamo lasciato a casa apposta per curarsi. La rissa nel finale? Ero lontano, non posso sapere con certezza cosa è accaduto”.