La Turris torna a esultare, doppietta di Santaniello: 3-1 al Foggia I corallini tornano al successo dopo cinque sconfitte: anche Garofalo e Leonetti a bersaglio

La Turris torna alla vittoria dopo cinque sconfitte consecutive. Nella gara valida per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C, i corallini superano il Foggia con il finale di 3-1 grazie a una doppietta di Santaniello e al gol di Leonetti, intervallati dalla momentanea rete del pari dell'irpino doc, altro ex biancoverde, Garofalo.

Il tabellino.

Turris – Foggia 3-1

Marcatori: pt 9' Santaniello, 26’ Garofalo, 43’ Santaniello; st 34’ Leonetti.

Turris (3-4-3): Perina; Zampa, Di Nunzio, Varutti; Ghislandi, Franco (22' st Bordo), Tascone (44' st Iglio), Loreto; Giannone (35' st Nunziante), Santaniello, Leonetti (35' st Pavone). A disp: Abagnale, Colantuono, Sbraga, Primicile, Zanoni, Lame, D'Oriano, Nocerino. All: Caneo.

Foggia (4-3-3): Dalmasso; Nicolao, Sciacca, Di Pasquale (27 'st Girasole), Rizzo; Garofalo (35' st Rizzo), Petermann (27' st Maselli), Gallo (15' st Di Paolantonio); Merola, Ferrante (15' st Vitali), Curcio. A disp: Illuzzi, Turchetta, Buschiazzo. All.: Zeman.

Arbitro: Lovison della sezione di Padova. Assistenti: Bartolomucci della sezione di Ciampino e Allocco della sezione di Bra. Quarto Ufficiale: Rutella della sezione di Enna.

Note: Ammoniti: Ghislandi, Curcio, Nicolao. Spettatori: 1207, di cui 183 ospiti.