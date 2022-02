De Napoli diventa nonno e l'Avellino celebra i 75 anni dal derby dei liquori Giornata speciale per Rambo. Maglie ufficiali scontate del 50 per cento solo per la giornata odierna

Anche Rambo può diventare nonno e godersi una full immersion di pura felicità condivisa: fiocco rosa in casa De Napoli. Quello appena iniziato è un giorno da ricordare per l'ex centrocampista, tra le altre, di Avellino, Napoli e della Nazionale italiana ed attuale coordinatore dell’area tecnica del settore giovanile del club biancoverde. De Napoli può abbracciare la piccola Matilde, venuta al mondo da poche ore. Per De Napoli e la sua famiglia, si è scatenata, immediata, una pioggia di auguri: messaggi di felicitazioni della società biancoverde e da chi ha avuto modo di conoscerlo nel corso di una lunga e onorata carriera.

Un giorno speciale che diventa doppio anche per i tifosi dell'Avellino, che a 75 anni dal derby dei liquori con il Benevento, che determinò l'assunzione del colore verde Anthemis per la maglia da gioco dei lupi irpini, potranno acquistare, solo per la giornata odierna, presso lo store ufficiale, in via Cannaviello, e online tutte le maglie gara di tutte le stagioni disponibili con il 50 per cento di sconto.