Verso Avellino - Catania, allenamento mattutino: recuperati e indisponibili Seduta di lavoro mattutina per i biancoverdi tra notizie più e meno positive dall'infermeria

Porte aperte, clima disteso. L'Avellino di Gautieri mette nel mirino il Catania e si allena in un'atmosfera di serenità, garantita dai due risultati utili consecutivi maturati dopo l'arrivo in panchina del tecnico, subentrato a Braglia. Baciato da un sole primaverile, questa mattina il gruppo biancoverde si è ritrovato sul manto in erba sintetica del “Partenio-Lombardi” aggiornando la situazione relativa all'infermeria.

In campo, coi compagni di squadra, Dossena, che ha testato il grado di ripresa dalle noie muscolari che gli hanno impedito di prendere parte alle ultime due partite: il difensore ha palesato una buona tenuta fisica, ci sarà contro gli etnei. Non particolarmente fluida, invece, la corsa di Maniero, che potrebbe partire di nuovo dalla panchina in seguito al colpo al polpaccio sinistro rimediato a Latina.

Silvestri, squalificato per due giornate e acciaccato, ha parlato a lungo con Gautieri prima di seguire da bordocampo la sessione di lavoro. Il difensore siciliano è stato raggiunto da Kragl, pure lui alle prese con problemi ereditati dagli impegni ravvicinati e dalla condizione ottimale da ritrovare. Il centrocampista tedesco si accomoderà al massimo in panchina. Corre verso il recupero Mignanelli. Assenti Chiti, Di Gaudio e Mastalli. Altro giro, altra corsa, con l'auspicio di recuperare nel minor tempo possibile gli indisponibili e lanciare l'assalto al secondo posto in classifica, che è ormai l'obiettivo conclamato dei biancoverdi.