Avellino - Catania, Gautieri recupera un calciatore in extremis Sono 21 i calciatori a disposizione dell'allenatore dei biancoverdi per la sfida con gli etnei

Ultima tappa del tour de force, ultima delle 5 partite in 15 giorni: alle 14,30 il calcio d'inizio di Avellino – Catania, valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C. Gautieri punta al bis tra le mura amiche; al terzo risultato utile consecutivo e recupera in extremis Kragl a fronte delle indisponibilità dello squalificato Silvestri e degli acciaccati Chiti, Di Gaudio, Mastalli e Mignanelli. Convocato anche il baby arianese Di Martino.

Fronte modulo, spazio al 4-3-3, che il neo-tecnico dei biancoverdi ha come assetto tattico preferito, ma che finora mai potuto adottare a causa delle indisponibilità. Maniero si accomoderà in panchina. In attacco ballottaggio tra Murano e Plescia per fungere da riferimento centrale con Micovschi e Kanoute esterni d'attacco. In porta confermato Forte, in difesa Silvestri è squalificato e Dossena recuperato: farà coppia con Bove o Scognamiglio, in ordine di possibilità di impiego. Sulle corsie laterali Ciancio e Tito. A centrocampo Kragl dovrebbe stringere i denti e andare in campo con Carriero, Aloi. De Francesco resta in preallarme.

L'elenco dei 21 convocati.

Portieri: Pane, Pizzella, Forte.

Difensori: Rizzo, Tito, Scognamiglio, Dossena, Bove, Ciancio, Di Martino.

Centrocampisti: Aloi, De Francesco, Carriero, Matera, Kragl.

Attaccanti: Kanoute, Murano, Plescia, Mocanu, Maniero, Micovschi.

La probabile formazione.

Avellino (4-3-3): Forte; Ciancio, Dossena, Bove, Tito; Carriero, Aloi, Kragl; Micovschi, Murano, Kanoute. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Scognamiglio, Di Martino, De Francesco, Matera, Plescia, Mocanu, Maniero. All.: Gautieri.