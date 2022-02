Catania al gran completo, Moro guida il tridente anti Avellino Gli etnei pronti a scendere in campo per la sfida al "Partenio-Lombardi", la probabile formazione

Nessun indisponibile, nessuno squalificato. Prima della partenza alla volta della Campania, al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l'allenatore degli etnei Francesco Baldini ha convocato tutti e 24 i calciatori in organico per la sfida con l'Avellino, in programma domani, 25 febbraio 2022, alle 14,30, allo stadio “Partenio-Lombardi”. I rossazzurri sono in ritiro pre-gara per la gara valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C. Occhio al lungo elenco di diffidati, che potrebbero condizionare le scelte dall'inizio e a gara in corso: Moro, Pinto, Provenzano, Russotto, Sala e Simonetti.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Sala, Stancampiano.

Difensori: Albertini, Claiton, Ercolani, Lorenzini, Monteagudo, Pino, Pinto, Ropolo, Zanchi.

Centrocampisti: Biondi, Cataldi, Greco, Izco, Provenzano, Rosaia, Simonetti.

Attaccanti: Bianco, Moro, Piccolo, Russini, Russotto, Sipos.

La probabile formazione.

Catania (4-3-3): Sala; Albertini, Claiton, Lorenzini, Zanchi; Rosaia, Cataldi, Greco; Biondi, Moro, Russini. A disp.: Stancampiano, Ercolani, Monteagudo, Pino, Pinto, Ropolo, Izco, Provenzano, Simonetti, Bianco, Piccolo, Russotto, Sipos. All.: Baldini