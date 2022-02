Avellino, adesso Gautieri è pronto a passare al 4-3-3 Settimana tipo per limare gli ultimi dettagli. Dall'infermeria si attendono novità su 9 acciaccati

Dopo due giorni di riposo l'Avellino è pronto a tornare in campo per mettere nel mirino la Paganese, che i lupi sfideranno sabato prossimo, al “Torre”, con calcio d'inizio alle 17,30. Mandato in archivio il rinvio a data da destinarsi della partita con il Catania, a causa della nevicata che ha reso impraticabile il rettangolo di gioco del “Partenio-Lombardi”, lo scorso sabato, è tempo di tornare in campo per lavorare su un doppio binario approfittando della settimana tipo per allenarsi, senza turni infrasettimanali.

Il primo binario porta dritti in infermeria dove sarà fatto il punto sulle condizioni degli acciaccati di Chiti, Di Gaudio, Mastalli e Mignanelli e verrà valutato il grado di recupero di Dossena, Maniero, Murano, Kragl e Silvestri, senza dimenticare che Dossena e Maniero erano già in condizioni tutto sommato soddisfacenti essendo stati scelti per scendere in campo dal primo minuto contro gli etnei, e che Silvestri dovrà scontare la seconda delle giornate di squalifica salvo riduzione a fronte del ricorso in merito a cui, però, dal club biancoverde non si sono avute più notizie (verosimilmente potrebbero arrivare domani).

Il secondo binario è puramente tattico. Con intelligenza Gautieri ha proseguito lungo il solco tracciato da Braglia rendendo graduale il transito al 4-3-3 su cui ha intensificato le esercitazioni già nella scorsa settimana. Il tecnico ha i calciatori per sviluppare il sistema di gioco che predilige e, adesso sì, una volta assimilati i suoi concetti e i sincronismi richiesti, i tempi sono maturi per svilupparlo. Domani mattina la ripresa degli allenamenti.