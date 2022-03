Avellino, testa alla Paganese: le ultime dal Partenio-Lombardi Recuperi nel gruppo biancoverde. Sabato (ore 17.30) la gara contro gli azzurrostellati

Ripresa degli allenamenti per l'Avellino. Alle 11.30 i lupi hanno raggiunto il manto in sintetico del "Partenio-Lombardi" per una seduta aperta con il lavoro fisico-atletico. Carmine Gautieri ha aggiunto anche elementi della Primavera alla prima squadra: tutti a disposizione del tecnico biancoverde ad eccezione di Antonio Di Gaudio e Lorenzo Chiti, ancora fermi ai box per infortuni. Erano regolarmente in gruppo Alessandro Mastalli, Daniele Mignanelli, ma anche Oliver Kragl, Jacopo Murano e Luigi Silvestri. Conferma del recupero pieno per Alberto Dossena e Riccardo Maniero, che erano pronti all'impiego dal primo minuto della sfida con il Catania, rinviata per neve lo scorso sabato. Per Silvestri c'è attesa per il ricorso sulle due giornate di squalifica rimediate nella trasferta di Latina.

Testa alla Paganese per l'Avellino. Gli azzurrostellati non sono scesi in campo a Potenza: anche in terra lucana la neve l'ha fatta da padrone negando la regolare disputa del match, rinviato al prossimo 30 marzo. Gianluca Grassadonia spera nel recupero di Gigi Castaldo. L'ex di turno avrebbe saltato la trasferta di Potenza per infortunio.