Paganese-Avellino, ecco l'arbitro della gara Tre componenti della quaterna per la sfida del "Torre" sono della sezione di Ciampino

La gara Paganese - Avellino, valida per l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C (girone C) sarà diretta da Valerio Maranesi di Ciampino con Cosimo Cataldo di Bergamo e Mattia Bartolomucci di Ciampino assistenti e Davide Di Marco di Ciampino quarto uomo. Tre componenti della quaterna arbitrale sarà, quindi, della sezione capitolina. In stagione Maranesi ha diretto 14 gare, di cui 6 nel girone C di Serie C. Sono quattro i precedenti con i lupi. Una vittoria, due pareggi e una sconfitta: questo il bilancio per l'Avellino con l'arbitro romano.