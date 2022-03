Catania, il destino appeso a un filo: ecco come cambierebbe la classifica Il 7 marzo alle 12 si decide il futuro del club etneo, che rischia l'esclusione dal campionato

Lunedì 7 marzo, ore 12: il destino del Catania e il futuro del girone C di Serie C 2021/2022 si decide a stretto giro di posta e rischia di cambiare volto alla classifica. Dopo il fallimento dello scorso 22 dicembre, dichiarato dal Tribunale del capoluogo etneo; la concessione dell'esercizio provvisorio e la prima asta per rilevare il club, andata deserta, lo scorso 11 febbraio, sta per arrivare il momento della verità.

Quella al “Massimino”, contro il Monterosi Tuscia, il prossimo sabato 5 marzo, potrebbe essere l'ultima partita stagionale della società rossoazzurra, qualora non dovessero arrivare domande di partecipazione via PEC, il prossimo venerdì 4 marzo (stesse condizioni, ma base ribassata da 1 milione a 500mila euro), e la curatela fallimentare non dovesse confermare e prorogare ulteriormente, come già accaduto dallo scorso 28 febbraio al 7 marzo, l'esercizio provvisorio: in tal caso si materializzerebbe l'esclusione dal campionato, che diventerebbe, a tutti gli effetti, un torneo a 19 squadre con l'azzeramento dei punti conquistati dalle squadre che hanno finora affrontato il Catania. A ieri non risultavano società costituite per acquisire il titolo sportivo.

Se la vicenda dovesse avere un epilogo negativo, il Bari scivolerebbe da quota 59 a 55 vedendo cassato il successo per 2-1 in Sicilia conquistato il 19 settembre 2021 e il 3-3 del 23 gennaio 2022 al “San Nicola”; il Catanzaro a 51, con la vittoria per 2-1 sull'isola, del 30 gennaio scorso e il pari del 27 settembre 2021, al “Ceravolo”, non più utili ai fini della graduatoria. Virtus Francavilla e Avellino, invece, si attesterebbero a 52 e 48 punti: i pugliesi scalzerebbero al secondo posto, senza giocare, i calabresi avendo, infatti, pareggiato 1-1 all'andata e perso 1-0 al ritorno mentre i biancoverdi, a fronte del 2-2 prima del “giro di boa”, non hanno, come noto, giocato la gara dello scorso sabato a causa del campo reso impraticabile dalla neve. Per i lupi andrebbe così a configurarsi un -7 dal primo posto, ma pure un -4 dal secondo.

Le prime 4 posizioni in classifica del C di Serie C in caso di esclusione del Catania.

1. Bari 55

2. Virtus Francavilla 52

3. Catanzaro 51

4. Avellino 48