Avellino, tutti negativi nel gruppo squadra. Leggero stop per Carriero "Postumi da vaccino": il centrocampista non si è allenato nel pomeriggio

Allenamento pomeridiano per l'Avellino. Domenica (ore 14.30) la squadra irpina ospiterà l'ACR Messina al "Partenio-Lombardi". Tutti negativi nel gruppo squadra biancoverde: rientra anche il componente dello staff tecnico, che si è negativizzato.

I postumi del vaccino determinano un leggero stop per Giuseppe Carriero. Il centrocampista di Desio è rimasto ai box, ma non appare in dubbio verso la gara casalinga con i peloritani. Antonio Di Gaudio sta rientrando gradualmente in gruppo, ma rischia di saltare anche il prossimo appuntamento stagionale. Sicuro out Antonio Matera, che si è sottoposto a terapie: il programma nell'infermeria terminerà solo dopo Avellino-Catania, il recupero di campionato in programma mercoledì al "Partenio-Lombardi". Carmine Gautieri non ha ancora avuto di modo di inserire Lorenzo Chiti nel gruppo di lavoro sul terreno di gioco: il difensore toscano si è allenato nuovamente a parte a causa di un problema al retto femorale, che ha praticamente condizionato il suo percorso potenziale in biancoverde. Nel frattempo, l'ultima avversaria dell'Avellino, il Taranto, ha reso noto la positività di ben 14 tesserati al covid-19.