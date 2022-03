Scognamiglio: "Gare prese sottogamba, ecco cosa succede. Ci serva da lezione" Avellino-ACR Messina 1-1, il difensore: "Siamo tornati dagli spogliatoi pensando di aver già vinto"

Avellino – ACR Messina 1-1, il commento del difensore dei biancoverdi, Gennaro Scognamiglio: “Nel secondo tempo siamo scesi in campo convinti di aver già vinto questa partita. Ma anche nella prima frazione di gioco non siamo partiti bene e ci siamo svegliati solo dopo la parata di Forte. Al di là dell’errore di Silvestri, abbiamo sbagliato l’approccio e l’atteggiamento e questo ci ha indotti al pareggio. Non ce lo possiamo permettere dato che stiamo lottando per qualcosa di importante. Ci assumiamo le nostre responsabilità, ma ora dobbiamo ripartire e non prendere più le partite sottogamba. Che questa gara ci serva da lezione, adesso dobbiamo rimboccarci le maniche”.

“Stiamo sicuramente pagando qualcosa a livello fisico, giocare ogni tre giorni tra casi Covid e acciacchi non è facile. Anche quando fai dei cambi magari non ti aspetti tanto perché effettivamente non te lo possono dare. Con il mister e il prof abbiamo fatto un lavoro di spinta per cercare di mettere benzina e arrivare preparati al rush finale, ma ci sono stati questo tipo di problemi”.

“I tifosi? Capiamo la loro arrabbiatura. Dall’alto sicuramente vedono meglio e avevano notato che stavamo rischiando qualcosa in più in alcune occasioni. Quando prendi gol in questo modo è normale innervosirsi. Li capiamo, chiediamo scusa e ripartiamo”.