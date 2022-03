Avellino e Messina, l'abbraccio delle tifoserie a Mercogliano Cori, fumogeni e striscioni: l'amicizia rinsaldata anche al di fuori delle mura del Partenio

Le tifoserie dell'Avellino e del Messina sono legate da decenni. Al “Partenio-Lombardi” è stato un trionfo di sportività, tra cori e applausi reciproci; striscioni per celebrare un rapporto che va ben oltre l'amicizia ed è rimasto solido, intatto, nel corso degli anni. Prima della partita, valida per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C, terminata sul risultato di 1-1, i supporter irpini e siciliani si sono ritrovati a Mercogliano per rinsaldare il legame cantando e sventolando, insieme, i propri vessilli. Non sono mancate anche punzecchiature indirizzate ai condivisi rivali del Catania, ma è stato soprattutto il piacere di ritrovarsi a farla da padrone dopo un percorso che è stato a lungo diviso dal militare in categorie diverse, tra annate caratterizzate da rispettivi momenti di difficoltà, con due parentesi in Serie D per i lupi e un lungo lasso di tempo in LND per i peloritani, tornati nel professionismo dopo un lungo penare tante vicissitudini societarie. Poi ci si è messo anche il Covid, che ha limitato la capienza, ma non ha impedito, pure nella gara di andata, di tornare ad abbracciarsi: come è accaduto ieri scrivendo un'altra bella pagina di fratellanza e valori sani.