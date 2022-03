Avellino - Catania, via alla prevendita: ecco tutti i dettagli per i tifosi Mercoledì alle 14,30 la gara con gli etnei. Biglietti: modalità di acquisto, costi e informazioni

È già attiva la prevendita in vista di Avellino - Catania, valida per il recupero della ventinovesima giornata del girone C di Serie C, in programma mercoledì prossimo, alle 14,30, al "Partenio-Lombardi". Il club biancoverde ha reso note le modalità per acquistare i titoli di ingresso, fermo restando che chi se lo era già assicurato, per assistere alla gara dello scorso 26 febbraio, potrà recarsi regolarmente allo stadio tornando a esibirlo. Viceversa sarà possibile chiedere il rimborso.

I biglietti online

I biglietti potranno essere acquistati presso il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi, online sul sito https://sport.ticketone.it/search e presso tutti i punti vendita autorizzati TicketOne.

I biglietti al botteghino

I botteghini, dinanzi alla Tribuna Montevergine, osserveranno, invece, i seguenti orari di apertra:

Lunedì 21 marzo 2022: dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 19

Martedì 22 marzo 2022: dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 19

Mercoledì 23 marzo 2022: dalle 9,30 fino ad inizio gara – i biglietti venduti presso il botteghino dello Stadio Partenio – Lombardi in questa giornata subiranno una maggiorazione di 2 euro.

I costi dei biglietti

Curva Sud

Under 17 ed Over 65 10 euro

Intero 15 euro

Tribuna Terminio

Under 17 ed Over 65 15 euro

Intero 20 euro

Tribuna Montevergine

Under 17 ed Over 65 30 euro

Intero 35 euro

Le tipologie di ridotto, nello specifico, riguardano le seguenti fasce di età:

Under 17 (per i nati a partire dal 01/01/2005)

Over 65 (nati fino al 31/12/1957)

Sarà sempre attiva anche la campagna di sottoscrizione delle fidelity card “Stay With U.S.”.

Come accedere allo stadio

Gli abbonati dovranno presentarsi ai varchi muniti della fidelity card ricevuta e del segnaposto consegnato al momento dell’acquisto dell’abbonamento.

Fatte salve eventuali modifiche della normativa, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

L’utilizzatore del titolo di accesso dovrà essere in possesso della certificazione richiesta dalla normativa applicabile alla data della partita.

All’accesso gli spettatori dovranno fornire una certificazione verde Covid-19 con QR CODE: non saranno considerati validi quindi tutti i certificati cartacei che non siano dotati di QR Code.

È obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 sia durante tutta la permanenza che nelle fasi di accesso e di uscita. Per i bambini valgono le norme generali.

I cancelli dello stadio saranno aperti dalle 12,30.