È la vigilia di Avellino-Catania, Gautieri: "Niente alibi. Nessuno ha mollato" Il tecnico ha presentato il recupero di campionato in programma domani (ore 14.30)

"Ho parlato con la squadra, sappiamo che non è stato un secondo tempo di livello e dobbiamo voltare subito pagina". Così Carmine Gautieri ha presentato Avellino-Catania, il recupero di campionato in programma domani (ore 14.30) al "Partenio-Lombardi". "Affronteremo un avversario importante, che ha saputo far bene nelle difficoltà. Col Messina abbiamo costruito molto e la squadra mi segue. Nel post-gara avrei fatto la stessa analisi anche in caso di vittoria. Contano i risultati, ma dobbiamo valutare anche gli aspetti tecnici e di gioco. In giornata studieremo l'avversario, che va affrontato con l'atteggiamento giusto, che la squadra ha sempre avuto, esclusa la ripresa con il Messina".

L'obiettivo da qui alla fine - "Escludo che la squadra abbia mollato. L'obiettivo è la Serie B. Senza il primo posto ci sono i playoff e dobbiamo arrivarci al massimo. Non ha mollato la Vibonese, ultima in classifica. Abbiamo sempre avuto determinazione. Noi dobbiamo trovare certezze e soluzioni. Nessuno ha mollato. In caso contrario dovrebbero cambiare mestiere".

La condizione fisica - "Già nel corso dell'ultimo match Scognamiglio non stava bene e poi ha avuto 38.5. Bove ha avuto la febbre e vedremo la condizione fisica. C'è Di Gaudio, che va inserito gradualmente e sarà un'arma importante da qui alla fine. La squadra può togliersi tante soddisfazioni".