Avellino - Catania, le probabili formazioni Alle 14,30 il recupero della gara valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C

L'Avellino è obbligato a vincere alle 14,30, al “Partenio-Lombardi”, contro il Catania, per restare in corsa per il secondo posto, riducendo a 2 i punti di ritardo dal Catanzaro, ma anche per consolidare il terzo, aumentando a 4 quelli di vantaggio sulla Virtus Francavilla. Nel recupero della ventinovesima giornata del girone C di Serie C, contro gli etnei, conquistare l'intera posta in palio è, però, determinante, non di meno, per gettare acqua sul fuoco delle polemiche e dei malumori, divampato dopo il pari casalingo, incassato e maturato al 92', domenica scorsa, contro l'ACR Messina.

Oltre al lungodegente Chiti e all'acciaccato Matera, Gautieri deve rinunciare a Bove e Scognamiglio, febbricitanti; Di Gaudio, che non ha avuto neppure il tempo di godersi il rientro in gruppo e si è beccato il Covid e Maniero, alle prese con una sospetta lesione di primo grado alla coscia sinistra. Fuori anche lo squalificato Mignanelli, ma sulla corsia mancina dopo due giornate di stop in seguito al rosso per proteste, rimediato contro il Palermo, rientra Tito. Si va verso l'adozione del 4-3-3, su cui il tecnico sta lavorando dal suo arrivo, ma che non è riuscito ancora a rendere il modulo principale, complice l'infermeria sempre affollata e le assenze costanti tra provvedimenti disciplinari e il già citato e sempre presente Covid. In difesa Ciancio e Tito saranno le novità dal primo minuto. A centrocampo ballottaggio tra Carriero e Mastalli. In attacco spazio a Plescia, in vantaggio su Murano, e Micovschi con l'inesauribile Kanoute.

Sponda etnea Baldini, che ha chiesto ai suoi una reazione d'orgoglio per riscattarsi dal 5-1 rimediato a Foggia, deve rinunciare a bomber Moro, squalificato e convocato dalla Nazionale Under 20 al pari di Greco. Fuori causa Russotto, infortunato. In attacco spazio al tridente Piccolo, Sipos, Russini.

Avellino – Catania, la probabile formazione.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 14,30)

Avellino (4-3-3): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; Carriero, Aloi, Kragl; Kanoute, Plescia, Micovschi. A disp.: Pane, Stanzione, Mastalli, Mocanu, Rizzo, De Francesco, Tarcinale, Murano. All.: Gautieri.

Squalificati: Mignanelli.

Indisponibili: Bove, Chiti, Di Gaudio, Matera, Maniero, Scognamiglio.

Ballottaggi: Carriero – Mastalli: 55% - 45%; Plescia – Murano 55% - 45%.

Diffidati: Ciancio, De Francesco, Dossena, Maniero, Matera.

Catania (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Zanchi; Rosaia, Cataldi, Simonetti; Piccolo, Sipos, Russini. A disp.: Coriolano, Stancampiano, Claiton, Ercolani, Pino, Pinto, Ropolo, Izco, Provenzano, Bianco, Biondi, Russo. All.: Baldini.

Squalificati: Moro.

Indisponibili: Greco, Russotto.

Ballottaggi: Zanchi – Pinto: 55% - 45%.

Diffidati: Albertini, Moro, Provenzano, Sala.

Arbitro: Di Marco della sezione Ciampino. Assistenti: Politi della sezione Lecce e Centrone della sezione di Molfetta. Quarto Ufficiale: Bitonti della sezione di Bologna.