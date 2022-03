Sipos: "L'esultanza sotto la Curva dell'Avellino? Non ho controllato l'emozione" Avellino - Catania 0-1, il difensore PIno: "Da catanese fiero dei nostri tifosi al seguito"

Avellino – Catania 0-1, il commento dell'attaccante degli etnei, Leon Sipos: “Per me non è importante chi segna, ma vincere. Contro l’Avellino è stata una gara difficile, sono terzi in classifica e giocano bene. È stato un match pieno di emozioni, abbiamo vinto e siamo molto contenti. Moro? Quando non c’è lui ci sono io e proverò a dare il meglio. Il mio obiettivo è raggiungere quota dieci gol, dopo di che offrirò una cena. A parte gli scherzi, il nostro obiettivo sono i playoff e lavoreremo duro per raggiungerli. La mia esultanza dopo il gol sotto la Curva dell'Avellino? Nulla contro l'Avellino e i suoi tifosi. È stata un'emozione speciale e non sono riuscito a controllarla”.

Così, invece, il difensore Simone Pino: “Ho vissuto la partita con molta tensione, ma ho fatto il possibile per rimanere concentrato. Sono felicissimo che la squadra abbia conquistato i 3 punti. Loro attaccavano la nostra area di rigore in sei o sette ed era difficile provare a prendere più uomini possibili. Noi abbiamo sofferto e credo che la vittoria sia meritata. Dopo la gara contro il Foggia ci siamo compattati. Noi crediamo nei playoff, è la maglia che ci chiede di farlo. Riguardo me stesso, credo ci sia sempre da migliorare e spero di poter avere sempre più spazio in campo. I tifosi che ci hanno seguito fino ad Avellino? Da catanese vederli è spettacolare. Tifo per il Catania da quando sono piccolo, loro sono straordinari e indispensabili per noi”.