Picerno - Avellino, ecco tutti i dettagli per la tifoseria biancoverde Ufficializzato costo e numero dei biglietti: come acquistarli e raggiungere lo stadio "Curcio"

L’Avellino ha reso noto che, in vista di Picerno – Avellino, valida per la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C, in programma domenica prossima, 27 gennaio 2022, con calcio d'inizio alle 14,30, è attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Donato Curcio” per un totale di 450 tagliandi.

I titoli di ingresso sono disponibili al costo di 15 euro inclusi i diritti prevendita e saranno acquistabili sia online sul portale Go2.it (consultabili al seguente link https://www.go2.it/evento/az_picerno_vs_avellino/5494 ) sia fisicamente, presso i punti vendita abilitati del sopra citato circuito.

Ai residenti della provincia di Avellino sarà possibile acquistare solo i tagliandi del settore ospiti senza obbligo di fidelity card.

La vendita dei biglietti è già attiva e terminerà alle 19 di sabato 26 marzo 2022.

Ecco il percorso che i tifosi biancoverdi saranno tenuti a seguire per poter assister al match: raccordo autostradale Sicignano – Potenza; uscita Picerno; S.P. 94; viale Gramsci; piazzale mercato.