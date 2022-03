Avellino, Micovschi e la perfetta fotografia dell'atmosfera in casa biancoverde L'esterno rumeno è stato multato dalla società

Un mancato passaggio, il triplice fischio finale dell'arbitro Bordin della sezione di Bassano del Grappa, una plateale serie di invettive rivolte al compagno di squadra Dossena fino a farsi trattenere da Plescia per evitare di passare dalle parole alle vie di fatto: Micvoschi è stato multato dall'Avellino per la reazione scomposta avuta al termine del match di mercoledì scorso al Partenio contro il Catania. L'esterno offensivo, corteggiato per tutta l'estate dall'ex direttore sportivo Di Somma, ma arrivato solo negli ultimi giorni di mercato; blindato con un contratto triennale dopo essere stato liberato dal Genoa, non è finora riuscito a ripetersi, complice anche un utilizzo a singhiozzo e una collocazione tattica ballerina, sui livelli della stagione 2019/2020. Il rumeno ha regalato una perfetta fotografia del clima di inquietudine e inconcludenza in casa biancoverde.

A Gautieri, che ha celermente esaurito il bonus di fiducia ed entusiasmo da parte della piazza irpina, spetta ora l'ingrato compito di provare a distendere animi e nervi; di trovare una soluzione a un'atmosfera caotica, che non lascia presagire nulla di buono in vista del finale di stagione dove si è passati dalla caccia al primo posto, a quella per il secondo e ora alla difesa del terzo, in una escalation significativa per sintetizzare l'andamento discontinuo dei lupi. Domenica, alle 14,30, la trasferta al “Curcio” contro il Picerno. Bove, Scognamiglio e Matera torneranno a disposizione.