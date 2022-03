Avellino, a Picerno novità certe in difesa e a centrocampo Tre indisponibili oltre a Ciancio squalificato. Prima convocazione per Chiti, tra i 4 recuperati

Quattro punti e un solo successo nelle ultime 4 partite: dopo aver rincorso invano il primo posto e compromesso la corsa al secondo, l'Avellino deve scuotersi per evitare di giocare i playoff partendo dalla fase del girone. E sì perché i lupi non sono più artefici del proprio neppure per la terza piazza: Monopoli e Palermo, con una partita in meno, possono superarli. Domani, alle 14,30, appuntamento allo stadio “Curcio” per la sfida con la mina vagante Picerno, valida per la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C. Gautieri ha chiesto una prova d'orgoglio e sottolineato che vincere con la maglia biancoverde può essere una chiave di volta per le carriere di chi fa parte di un gruppo che sembra smarrito, ma che mollando farebbe del male solo a sé stesso.

Capitolo formazione. Oltre allo squalificato Ciancio mancheranno Carriero, acciaccato, Di Gaudio, positivo al Covid, e Maniero, infortunato. Recuperati Bove, Chiti, Scognamiglio e Matera. Preannunciate esclusioni eccellenti dall'undici iniziale: “Si tratta di turnover per chi ha giocato sempre, ogni tre giorni, e non di bocciature” ha sottolineato lo stesso Gautieri alla vigilia del match, rendendo verosimile l'assenza nell'undici iniziale di Silvestri e Tito appannaggio di Bove e Mignanelli, al rientro dopo la giornata di stop comminatagli dal giudice sportivo per sopraggiunto limite di ammonizioni ricevute. Matera, convocato, dunque, come nelle attese, è in vantaggio su Mastalli per prendere il posto di Carriero. Il modulo, salvo colpi di scena, sarà ancora il 3-5-2. Le possibili sorprese dall'inizio potrebbero essere rappresentate da De Francesco, Micovschi e Plescia.

L'elenco dei 21 convocati.

Portieri: Pane, Pizzella, Forte.

Difensori: Rizzo, Tito, Chiti, Scognamiglio, Dossena, Bove, Silvestri, Mignanelli.

Centrocampisti: Aloi, Mastalli, De Francesco, Matera, Kragl.

Attaccanti: Kanoute, Murano, Plescia, Mocanu, Micovschi.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-2): Forte; Dossena, Scognamiglio, Bove; Rizzo, Matera, Aloi, Kragl, Mignanelli; Murano, Kanoute. A disp.: Pane, Stanzione, Chiti, Silvestri, Tito, De Francesco, Mastalli, Mocanu, Plescia. All.: Gautieri.