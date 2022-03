Colucci: "È mancato solo il gol". Greco: "Bravi, tutto il Picerno vale Murano" Picerno - Avellino 0-1, il commento del tecnico e del direttore generale dei lucani

Picerno – Avellino 0-1, il commento del tecnico dei lucani Leonardo Colucci: “Il Picerno ha fatto una grande partita e non lo dico solo io, ma anche gli avversari. L’Avellino ha incontrato una squadra organizzata, che gli ha dato filo da torcere. Al di là del risultato finale, i ragazzi hanno offerto una buona prestazione ed è mancato solamente il gol. Non bisogna dimenticare contro chi abbiamo giocato”.

“Sin dalla prima amichevole, la mia mentalità è sempre la stessa e l'ho inculcata ai ragazzi: dare il massimo senza mai mollare. Questo deve essere un punto fermo, a prescindere dalla squadra contro cui giochiamo. Bisogna far capire ai ragazzi che si fa carriera con una grande testa. Playoff? Quando la matematica sancirà la salvezza del Picerno io sarò un uomo felice”.

In sala stampa anche il direttore generale Vincenzo Greco: “Ogni partita per noi è fondamentale e guarderemo la classifica solo il 24 aprile. A quel punto vedremo se il nostro campionato sarà finito o proseguirà. Per quanto riguarda la gara di oggi, non ho visto differenza di valore in campo. Il Picerno, per la maggior parte del match, ha avuto il possesso palla e ha costretto l’Avellino a stare nella propria metà campo. Ricordiamo anche ciò che ha investito l’Avellino nel calciomercato. Tutto quello che ha dato per Murano vale tutta la nostra squadra. Faccio i complimenti a mister Colucci e ai ragazzi, siamo contenti per la prestazione”.