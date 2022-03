De Francesco: "Spirito giusto. Occhio ai cali fisici, spesso corriamo male" Picerno - Avellino 0-1, il centrocampista: "Ora contano solo i 3 punti. Testa già alla Turris"

Picerno – Avellino 0-1, il commento del centrocampista dei biancoverdi Alberto De Francesco: “Era fondamentale vincere questa partita e l’abbiamo fatto. Dobbiamo migliorare tanto, come in tutte le gare ci sono state cose positive e negative. Siamo contenti per i 3 punti, ma pensiamo già alla gara di lunedì contro la Turris. Da qui fino alla fine del campionato dobbiamo ragionare in questo modo. Badando al sodo, a conquistare i 3 punti. Dobbiamo lavorare anche riguardo il chiudere prima le partite, che è fondamentale ma potrebbe essere determinato da cali fisici. Quindi, anche sotto questo punto di vista, c'è da trovare le contromisure necessarie per crescere. Le energie che spendiamo durante le partite sono tante, ma spesso corriamo anche male. Il Picerno gioca un buon calcio, ci hanno messo in difficoltà con la sua organizzazione e le sue qualità. Ogni partita nasconde delle insidie, oggi noi siamo stati più cinici e questo è lo spirito giusto. Questo atteggiamento ci dovrà contraddistinguere fino alla fine”.