Kragl: "Ecco cosa ho pensato quando ho visto la palla che scendeva" Picerno - Avellino 0-1, il centrocampista: "Dobbiamo capire che in Serie C le gare vanno chiuse"

Picerno – Avellino 0-1, il commento del centrocampista dei biancoverdi Oliver Kragl: “Il gol? Ho visto la palla scendere e ho pensato che dovevo solo prenderla bene. L’ho colpita nel modo giusto. Dedico questa rete a mia figlia. Un bilancio? Nelle ultime gare abbiamo perso punti, era importante tornare alla vittoria. Nei primi 10, 15 minuti di gioco abbiamo avuto una buona personalità in campo. Poi, invece, ci siamo messi in difficoltà da soli. Dobbiamo lavorare anche sotto questo aspetto. Dobbiamo entra nell'ordine di idee che in Serie C, quando ci sono le opportunità di fare gol bisogna subito sfruttarle e chiudere le gare, altrimenti diventa difficile per chiunque. Va anche detto che abbiamo affrontato un calendario massacrante. Non so, neppure ricordo ormai, quante partite abbiamo giocato negli ultimi giorni, so solo che ora dobbiamo riposare i muscoli e recuperare il prima possibile in vista delle ultime quattro partite del campionato senza dimenticare la necessità di arrivare al meglio possibile della condizione ai playoff”.