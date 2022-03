Avellino, lunedì la sfida con la Turris: occhio ai recuperi Tre inseguitrici hanno una gara in meno e tra domani e giovedì la classifica può cambiare

Settimana lunga per l'Avellino, che solo lunedì scenderà in campo per il posticipo della trentacinquesima giornata del girone C di Serie C. Ore di riposo per i lupi dopo la vittoria ottenuta a Picerno con il gol di Oliver Kragl, sempre più decisivo nelle dinamiche biancoverdi dal suo arrivo, avvenuto in avvio di febbraio. Il 31enne tedesco ha realizzato 3 gol con 4 assist nelle dieci gare giocate: numeri preziosi per il centrocampista e fondamentali nella seconda parte della stagione per l'Avellino, che proverà a sferrare l'attacco al secondo posto, occupato dal Catanzaro, fermato dalla Juve Stabia nell'ultimo turno.

Occhio ai recuperi - La squadra di Carmine Gautieri dovrà contenere anche il rientro del Monopoli, reduce da cinque vittorie consecutive e con una gara in meno, della Virtus Francavilla, distante 4 punti e che giovedì sarà di scena allo stadio "Amerigo Liguori" per il recupero di campionato con la Turris, ma anche del Palermo, lontano 5 punti, ma che domani affronterà il Taranto tra le mura amiche dopo lo stop covid dei rossoblu.

Qui Turris - I corallini saranno i prossimi avversari dell'Avellino lunedì sera al "Partenio-Lombardi". Il match di giovedì sarà buona occasione di studio per lo staff tecnico dei lupi, che ritroverà Antonio Di Gaudio verso la prossima sfida. La Turris tornerà in campo dopo la sosta forzata causa dal covid. Nella giornata di domenica il club di Torre del Greco ha reso noto la conferma dell'isolamento per 11 tesserati, ma ieri la società ha comunicato i dettagli della prevendita per la gara con la Virtus Francavilla: segnale verso la regolare disputa, in programma giovedì alle 14.30.