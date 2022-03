Avellino, Di Gaudio è ancora positivo: attesa verso la Turris Resta in quarantena e nelle prossime ore si sottoporrà a un nuovo tampone di controllo

Per domani è fissata la ripresa in casa Avellino, ma a meno di novità dell'ultim'ora, Carmine Gautieri non potrà contare su Antonio Di Gaudio nel primo allenamento settimanale verso la sfida casalinga con la Turris, in programma lunedì (ore 21) al "Partenio-Lombardi". Il tampone a cui si è sottoposto il fantasista dell'Avellino ha confermato la positività al covid e, quindi, l'isolamento nell'attesa di un nuovo test, che sarà effettuato nelle prossime ore.

Martedì scorso il club irpino comunicò la quarantena appena iniziata da Di Gaudio, positivo a seguito di un tampone e di un caso riscontrato in ambito familiare. Prosegue la fase di stand-by per il palermitano, che vuole tornare quanto prima per essere protagonista in maglia Avellino sul finale della stagione regolare e verso gli spareggi promozione.

La nota ufficiale del club biancoverde - "Il calciatore Antonio Di Gaudio in mattinata ha praticato tampone di controllo che ha dato nuovamente esito positivo al Covid-19. Nei prossimi giorni farà nuova verifica".