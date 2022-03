Avellino - Turris, ecco dove vederla in diretta tv, radio e live streaming Domenica alle 21 su 696 TV appuntamento con 0825 per un'ampia presentazione pre-partita

Scatta il conto alla rovescia per Avellino - Turris, gara valida per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C, in programma lunedì 4 aprile 2022, alle 21, allo stadio "Partenio-Lombardi". Il match sarà visibile in live streaming, per gli abbonati, sul sito internet ufficiale di Eleven Sports, ma anche sulle moderne smart tv e sui dispositivi mobili tramite l'applicazione dedicata della piattaforma, che detiene l'esclusiva per la trasmissione delle gare di Lega Pro.

La partita sarà, inoltre, trasmessa in chiaro su Rai Sport + HD sul canale 58 del digitale terrestre.

Per quanto riguarda la radio, l'appuntamento è su Radio Punto Nuovo, a partire dalle 20,30, con un ampio pre-partita. L'ascolto è possibile anche attraverso la App di RPN e sul sito internet, in live streaming.

Domenica prossima, 3 marzo 2022, alle 21, appuntamento su 696 TV (live streaming www.ottochannel.tv/direttalive/) con una nuova puntata di 0825 per una capillare presentazione della sfida attraverso grafiche, contributi, interviste e collegamenti in diretta.