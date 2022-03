Sorintano: "Rossetti? Ecco cosa è accaduto a gennaio con l'Avellino" L'Agente FIFA: "Come si rilancia il calcio italiano? Con una riforma a misura di giovani"

Nel corso di 0825 – Focus Serie C, in onda tutte le domeniche, alle 21, su 696 TV, è intervento in collegamento Skype l'agente Fifa Daniele Sorintano: “I playoff? Credo che il Foggia, che è la squadra più in forma del momento, potrà dire la sua. Mi ha fatto una buonissima impressione ed è una squadra che nel girone C può dare filo da torcere. La Turris mi piace molto sotto il punto di vista del gioco. In questo girone si è creato un luogo comune in cui si dice che si fa più a calci piuttosto che giocare effettivamente. Quest’anno questa teoria si è un po’ ribaltata e anche la Paganese ne è la prova. Per quanto riguarda l’Avellino, si tratta di una società importante e gloriosa. Quest’inverno si è parlato dell’accostamento di uno dei miei assistiti, al club biancoverdi, parlo di Rossetti, che è stato dichiarato incedibile dal Campobasso. A oggi i 9 gol segnati danno ragione al Campobasso: sta contribuendo alla salvezza della squadra. Riformare il calcio pensando a valorizzare i giovani sarebbe fondamentale, c'è da darsi da fare dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Bisogna cambiare mentalità. Per esempio: ho in procura con Jimmy Fontana, con cui lavoro, Arena, classe 2000 al Gubbio, che ha suscitato l'attenzione di diverse squadre di Serie B: se si chiamasse “Arenovsky” probabilmente le squadre si triplicherebbero. Vero anche che i balcanici, rispetto a noi italiani, hanno più spirito di sacrificio, ma una riforma per agevolare i giovani, oltre il minutaggio per quanto riguarda la Lega Pro, va fatta. Noi parliamo della Serie C, ma è un discorso che andrebbe esteso a tutte le categorie”.