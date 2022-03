Avellino, Giovanni D'Agostino: "Abbiamo bisogno del sostegno dei nostri giovani" Avellino - Turris, iniziativa promozionale del club biancoverde sui biglietti: ecco tutti i dettagli

Prenderà il via domani, giovedì 31 marzo, la prevendita in vista di Avellino - Turris, valida per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C, in programma il prossimo lunedì 4 aprile 2022, alle 21, allo stadio "Partenio–Lombardi".

Come acquistare i biglietti

I biglietti potranno essere acquistati presso il botteghino dello stadio "Partenio – Lombardi, online sul sito https://sport.ticketone.it/search e presso tutti i punti vendita autorizzati del circuito TicketOne.

Il botteghino del "Partenio–Lombardi" osserverà i seguenti orari di apertura:

Giovedì 31 marzo 2022: dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 19

Venerdì 1 aprile 2022: dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle ore 19

Sabato 2 aprile 2022: dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle ore 19

Domenica 3 aprile 2022: dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle ore 19

Lunedì 4 aprile 2022: dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 a inizio gara.

Il costo dei biglietti

L’Avellino ha previsto una scontistica speciale nei vari settori del "Partenio-Lombardi", che è la seguente:

Curva Sud

Intero 10 euro

Ridotto Donne, Under 17 e Over 65 5 euro

Ridotto Under 10 2 euro

Tribuna Terminio

Intero 15 euro

Ridotto Donne, Under 17 e Over 65 10 euro

Ridotto Under 10 5 euro

Tribuna Montevergine Laterale:

Intero 30 euro

Ridotto Donne, Under 17 e Over 65 20 euro

Ridotto Under10 10 euro

Sarà sempre attiva anche la campagna di sottoscrizione delle fidelity card “Stay With U.S.”.

Come accedere allo stadio

In conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, dal primo al 30 aprile sarà possibile partecipare a spettacoli aperti al pubblico, nonché a eventi e competizioni sportive che si svolgono all’aperto, solo se muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test (green pass base) e mascherina di tipo FFP2.

Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

La certificazione verde Covid-19 (Green Pass) dovrà essere obbligatoriamente presentata ai varchi di ingresso unitamente al biglietto e a un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti.

In assenza della Certificazione verde Covid-19 non sarà consentito l’accesso all’evento e non si avrà in alcun modo diritto al rimborso del biglietto.

I cancelli dello stadio saranno aperti dalle 19.

“In occasione della prossima gara di campionato abbiamo inserito una nuova fascia di biglietti ridotti. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di avvicinare le nuove generazioni al nostro club con l’aiuto dei genitori che, con un prezzo simbolico, potranno trasmettere la fede e la passione verso i colori biancoverdi ai propri bambini. Il Covid-19 e la modernità hanno allontanato sempre di più i giovani dalle squadre della propria provincia, calandoli in una dimensione globale e asettica. Noi vogliamo far sì che si torni ad amare il club della propria città ed è per questo che stiamo lavorando ad altre iniziative in programma per questa stagione e per la prossima”.

Queste le parole di Giovanni D’Agostino, Amministatore Unico della IDC, che ha aggiunto: “Nel pomeriggio, per esempio, partiremo con un’altra importante iniziativa tesa a radicare maggiormente il club sul territorio attraverso un discorso di fidelizzazione con le scuole calcio. L’Avellino appartiene all’Irpinia e gli irpini devono identificarsi nei colori biancoverdi. Il calcio deve ritornare alla sua funzione sociale, motivo di aggregazione e di educazione. Per questo noi, come club di riferimento, ci sentiamo in dovere morale di aiutare e incentivare le persone che lavorano nel mondo del calcio. Provare a creare una vera e propria rete finalizzata alla crescita sportiva dei ragazzi della nostra provincia è l’unica soluzione per costruire in sinergia il nostro futuro, passo dopo passo. Forza lupi, ci vediamo allo stadio”.