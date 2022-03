Erra: "Il calo dell'Avellino? Fisiologico. Kragl? Calciatore di altra categoria" Il tecnico, in collegamento su 696 TV, ha commentato anche le polemiche post Juve Stabia - Catanzaro

Nel corso di 0825 – Focus Serie C, in onda tutte le domeniche, alle 21, su 696 TV, è intervento in collegamento Skype il tecnico Alessandro Erra: “In ottica playoff penso che Catanzaro e Avellino, per profondità di organico, siano le squadre più complete. Io avrei paura del Palermo, che non sta esprimendo tutte le sue potenzialità ma ha dei giocatori in fase offensiva di livello molto elevato. La condizione fisica dell’Avellino? Credo che tra l’avvicendamento tra Braglia e Gautieri, il problema del Covid, gli infortuni ravvicinati e le partite ogni 3 giorni, si siano andati a stressare sempre gli stessi giocatori ed è logico avere un calo. Non penso sia stato un errore iniziale da parte del preparatore atletico. Kragl? È un giocatore di categoria superiore e il fatto che abbia già segnato tre gol lo testimonia”.

“Le polemiche lasciate in eredità da Juve Stabia – Catanzaro? La prima ammonizione a Martinelli per il fallo su Stoppa, da cui è scaturito il gol di Tonucci, è sacrosanta. Riguardo al secondo giallo, invece, credo sia stato eccessivo. Mi è sembrato un normale fallo di gioco. Martinelli, dopo la prima ammonizione, si è reso conto di essere sotto osservazione ed è stato attento a sottrarsi al contrasto”.

“Playoff? Credo saranno bellissimi. Ci sono sei o sette squadre che potranno giocarsela fino alla fine. Manca ancora un mese da qui alla fine e, da quando inizieranno, sarà un altro mese intenso; quindi, fare pronostici mi sembra un po’ azzardato. Anche se, sulla carta, ci sono squadre che, a bocce ferme, hanno organici molto competitivi”.