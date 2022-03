Il Palermo batte il Taranto e si porta a -2 dall'Avellino Rosanero quinto, ma in scia: lotta per il terzo posto con diverse squadre coinvolte

Il Palermo supera il Taranto nel recupero della gara valida per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C, sale a quota 57 punti si porta in scia dell'Avellino, terzo con 59, e del Monopoli, quarto con 58, ma con una gara da recuperare (mercoledì prossimo sarà derby pugliese con il Taranto) e con la Virtus Francavilla, che non scenderà in campo domani contro la Turris e che, quindi, resta con una gara in meno e riprogrammata per mercoledì 13 aprile (biancazzurri sesti con 55 punti e l'asterisco).

Il Palermo ha battuto i rossoblu con le doppiette di Luperini e Brunori e il gol di Soleri nel recupero: 3-0 a fine primo tempo e controllo nella ripresa. Al Taranto non è bastato il gol di Di Gennaro in avvio di ripresa. Zullo ha realizzato il gol della bandiera a pochi secondi dal termine.

Serie C - Girone C

Recupero - Ventiduesima Giornata

Palermo-Taranto 5-2

Marcatori: 3' pt, 24' st Luperini (P), 36', 41' Brunori (P), 7' st Di Gennaro (T), 47' st Soleri (P), 49' st Zullo (T)

Palermo (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall'Oglio (1' st Damiani); Valente (35' st Silipo), Luperini (42' st Fella), Floriano (28' st Felici); Brunori (28' st Soleri). A disp. Massolo, Perrotta, Buttaro, Somma, Crivello. All. Nardini.

Taranto (4-3-2-1): Chiorra; Riccardi, Zullo, Benassai, De Maria (38' st Mastromonaco); Civilleri (38' st Cannavaro), Di Gennaro (19' st Ferrara), Labriola; Pacilli (12' st Manneh), Giovinco (12' st Santarpia); Saraniti. A disp. Loliva, Antonino, Tommasini, Granata, Turi. All. Laterza.

Arbitro: Longo. della sezione di Paola. Assistenti: Giorgi della sezione di Legnano e Vettorel della sezione di Latina. Quarto ufficiale: Catanoso della sezione di Reggio Calabria.

Note. Ammoniti: Dall'Oglio (P), Di Gennaro (T), Benassai (T), Civilleri (T)

Classifica

Bari 72

Catanzaro 62

Avellino 59

Monopoli 58*

Palermo 57

Virtus Francavilla 55*

Foggia 53**

* una gara in meno | ** 2 punti di penalizzazione