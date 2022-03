Verso Avellino - Turris, Gautieri lavora sul 4-3-3. Di Gaudio scalpita Il fantasista attende il fatidico tampone negativo mentre Maniero prosegue le terapie

L'Avellino mette nel mirino la Turris e si prepara alla volata finale, che procederà su un doppio binario: i lupi sono chiamati a non lasciare nulla di intentato per quanto riguarda la corsa al secondo posto, ma devono puntare al filotto di successi consecutivi, nelle ultime quattro giornate, anche per non avere rimpianti in chiave terzo. Un piazzamento per cui i biancoverdi irpini non sono più artefici del proprio destino, tenendo conto del solo punto di vantaggio sul Monopoli, che mercoledì prossimo si metterà in pari col numero di partite disputate recuperando il match in trasferta col Taranto.

Non resta che lavorare in vista della gara coi corallini, in programma tra 4 giorni, al “Partenio-Lombardi”, in posticipo serale (ore 21). In vista del derby si attendono buone notizie in chiave Covid da Torre del Greco, ovvero la negativizzazione di uno dei 9 calciatori positivi, augurandosi che non se ne rivelino di nuovi, per avere la certezza che si scenderà in campo.

Nel contempo, si intensificano le fatiche: oggi è un programma una doppia seduta di allenamento. Gautieri, che incrocia le dita l'esito del nuovo tampone di controllo a cui sarà sottoposto (di certo non oggi) Di Gaudio, ha a disposizione la tanto agognata settimana tipo per rodare i sincronismi del 4-3-3. L'unico certo assente sarà Maniero: ieri l'attaccante, alle prese con una sospetta lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra, non si è allenato continuando, mediante idrochinesiterapia, il programma di riabilitazione stilato dallo staff medico del club.