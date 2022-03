Avellino, Kragl butta giù la porta pure in allenamento. In prova un 2003 tedesco Di Gaudio pronto per il tampone di controllo, assente sul campo un portiere. Le ultime sul modulo

Doppia seduta di allenamento per l'Avellino, che attende il rientro di Di Gaudio (domani si sottoporrà a nuovo tampone di controllo, dopo la positività al Covid rilevata lo scorso 22 marzo) e che, sotto la guida di Gautieri, ha continuato a lavorare sul 3-5-2 proprio in attesa che torni a disposizione il fantasista palermitano, elemento chiave per sviluppare il tridente. Il tecnico napoletano è sempre attento a trasmettere ai suoi anche i concetti per lo sviluppo del 4-3-3, il suo assetto tattico preferito che, però, in maniera paradossale, finora, non è mai riuscito a proporre con continuità a causa di costanti indisponibilità e squalifiche.

Video e poi tutti in campo in vista del derby di lunedì (ore 21) contro la Turris. Protagonisti i centrocampisti, particolarmente sollecitate le mezzali che hanno provato gli inserimenti per sfruttare i rifornimenti dalle corsie esterni: scatenato, manco a dirlo, il solito Kragl, che ha gonfiato la rete in più di un'occasione. Assente, ma solo fisicamente, sul rettangolo di gioco, Pane, che per un lieve mal di testa ha svolto un allenamento personalizzato.

L'unico vero indisponibile, per infortunio, resta, dunque, Maniero, alle prese con terapie in piscina per ristabilirsi dalla sospetta lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Aggregato al gruppo dopo un periodo di ambientamento, in città e con la Primavera (con cui era e resta in prova agli ordini del tandem Iandolo - Biancolino), anche il cursore di fascia mancina, classe 2003, Djibril Djeukam Nana: svelato l'identikit del calciatore di cui vi avevamo anticipato l'arrivo in Irpinia lo scorso 3 marzo su Ottopagine.it.