Bari - Avellino, gara ad alto profilo di rischio: ecco le disposizioni dell'ONMS Cambia l'orario d'inizio della partita. Al "San Nicola" solo i possessori della fidelity card

Slitta l'orario del calcio d'inizio di Bari – Avellino. La gara, valida per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C, in calendario domenica 10 aprile ed inizialmente in programma alle 14,30 è stata posticipata alle 17,30.

A renderlo noto la Lega Pro che, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni:

Sabato 9 aprile 2022

Girone B

Carrarese - Lucchese (ore 14,30)

Olbia - Vis Pesaro (ore 14,30)

Siena - Ancona Matelica (ore 14,30)

Girone C

Monopoli - Palermo (ore 14,30 - Diretta Televisiva Rai Sport).

Domenica 10 aprile 2022

Girone A

Fiorenzuola - Sudtirol (ore 14,30)

Padova - Giana Erminio (ore 14,30)

Triestina - Pro Vercelli (ore 14,30)

Girone C

Bari - Avellino (ore 17,30)

Turris - Potenza Domenica (ore 17,30)

Bari – Avellino, le decisioni dell'ONMS – Bari – Avellino, gara connotata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive da elevati profili di rischio, connessi alla rivalità tra le tifoserie, sarà una partita caratterizzata da apposite misure di sicurezza. L'ONMS ha suggerito l'adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Avellino esclusivamente per il Settore Ospiti e solo ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione dell'U.S.

Avellino 1912;

implementazione del servizio di stewarding;

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.