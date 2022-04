Avellino, riecco Di Gaudio ma Kragl si ferma e tiene in ansia i biancoverdi Il fantasista è negativo. Gautieri ha già provato l'alternativa al tedesco in vista della Turris

Neppure il tempo di apprendere, con sollievo, la notizia della guarigione del Covid di 3 calciatori della Turris, con conseguente certezza che, salvo ulteriori colpi di scena, lunedì prossimo (ore 21) al “Partenio-Lombardi” il derby coi corallini si giocherà; nemmeno il tempo di riabbracciare Di Gaudio, tornato ad aggregarsi al gruppo dopo essere risultato negativo al tampone di controllo, che l'Avellino maledice di nuovo la sfortuna: Kragl tiene in ansia i biancoverdi. Il centrocampista stamattina non si è allenato con i compagni di squadra.

Nelle battute finali dell'allenamento di ieri pomeriggio, il tedesco aveva abbandonato il campo pochi minuti prima della fine della seduta: dopo aver calciato si era toccato tra coscia e ginocchio sinistro, prima di imboccare il tunnel degli spogliatoi. Non sembrava nulla di allarmante, ma l'assenza sul rettangolo verde, in occasione dell'unica sessione di fatiche odierne, fa suonare il campanello d'allarme.

A Gautieri non resta che augurarsi che si tratti di nulla di grave, ai tifosi che sia semplice gestione e riposo precauzionale: Kragl, ingaggiato lo scorso 2 febbraio, si è preso la leadership della squadra con 4 assist e 3 gol, ultimo dei quali, in ordine cronologico, decisivo domenica scorsa al “Curcio” contro il Picerno. Pane, che ha smaltito il mal di testa che ieri gli aveva impedito di essere agli ordini di Pagotto, è tornato a calcare l'erba sintetica dello stadio amico al fianco di Forte e Pizzella. Resta aggregato alla prima squadra un altro tedesco: il cursore di fascia mancina, classe 2003, Djeukam Nana. Ancora out Maniero, che prosegue le terapie in piscina.

Fronte modulo si va verso la conferma del 3-5-2 con Forte in porta; Silvestri, Dossena e Bove in difesa; Rizzo (in vantaggio su Ciancio), Aloi, De Francesco (se Kragl non dovesse recuperare), Carriero e Tito a centrocampo; Kanoute e Murano in attacco.