Il Catanzaro perde 2-1 in casa col Monterosi: sarà bagarre per il secondo posto Serie C, girone C: poker del Palermo al Picerno, l'Avellino scivola momentaneamente al quinto posto

Il Catanzaro perde 2-1 al “Ceravolo” contro il Monterosi Tuscia: sarà bagarre per il secondo posto in classifica nel girone C di Serie C. Giallorossi piegati in casa dalla rivelazione laziale. Succede tutto nella ripresa: vantaggio del solito Costantino (13 gol in 23 partite) al 49', pari di Sounas al 54' e all'85' ci pensa Ekuban con un colpo di testa a regalare tre punti pesantissimi agli uomini di Menichini, con pieno merito in zona playoff. La corazzata del presidente Noto non è così più artefice del proprio destino per quanto riguarda il miglior piazzamento in ottica spareggi promozione, quello che dà accesso diretto ai quarti di finale e, dunque, alla fase nazionale. Il Monopoli, ora a -1, ieri vittorioso a Pagani con una rete di Grandolfo, è a -1, ma ha una partita in meno: se dovesse vincere mercoledì prossimo, nel recupero a Taranto, si piazzerebbe alle spalle della capolista Bari (stasera promossa in Serie B con un semplice pari a Latina).

Si porta a 2 punti dal Catanzaro, ma con lo stesso numero di partite giocate, il Palermo: al “Barbera” poker al Picerno. Apre le danze un altro super bomber della categoria, Brunori, che al 36' e al 47' firma la sua doppietta personale. Floriano (64') e Soleri (81') chiudono i conti.

I rosanero salgono al quarto posto in classifica in attesa di Avellino – Turris (domani, ore 21): i biancoverdi sono attualmente quinti. Battendo i corallini, pur sempre in attesa di Taranto – Monopoli (se i gabbiani vincessero opererebbero il controsorpasso sui lupi) Aloi e compagni aggancerebbero il Catanzaro al secondo posto, ma va ricordato che in caso di arrivo a pari punti al termine della stagione regolare saranno gli uomini di Vivarini, con gli scontri diretti a favore (0-0 ad Avellino, 2-0 a Catanzaro), a chiudere davanti. Il tempo di mandare in archivio la trentacinquesima giornata e sarà una lotta serrata per accaparrarsi la miglior posizione in 3 giornate, le ultime in calendario per quanto riguarda la regular season 2021/2022, da vivere tutte d'un fiato.