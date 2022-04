Bari - Avellino, Di Gaudio titolare e altre 3 possibili novità dall'inizio Due assenti nell'elenco dei convocati di Gautieri. Ecco la probabile formazione dei biancoverdi

Serie C, terzultima giornata. Dopo l'estromissione del Catania dal campionato, al “San Nicola” l'Avellino ha in mano il suo destino per il secondo posto in classifica: i biancoverdi, momentaneamente sorpassati dal Palermo, che ha sbancato Monopoli coi gol di Valente e Brunori, possono riportarsi avanti di una lunghezza vincendo in casa del Bari già promosso in Serie B. Ovviamente, più facile a dirsi che a farsi sotto gli occhi di 30mila spettatori di cui appena 400 ospiti (prevendita flop).

Tra le file irpine assenti Maniero e Pizzella, sostituito dal giovane Petrone. Regolarmente tra i convocati Kanoute che, però, dovrebbe far posto dal primo minuto a Di Gaudio, match-winner contro la Turris. Il fantasista palermitano potrebbe agire spalle dell'unica punta Murano, in vantaggio su Plescia, permettendo a Gautieri di disegnare un 3-5-1-1. A centrocampo certi titolari Aloi e Kragl: Carriero, De Francesco e Matera si contendono l'ultima maglia. Sulle corsie laterali Ciancio dovrebbe essere preferito a Rizzo e Tito a Mignanelli. In difesa Dossena potrebbe essere preferito a Scognamiglio dopo un turno in panchina.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Forte, Pane, Petrone.

Difensori: Rizzo, Tito, Chiti, Scognamiglio, Dossena, Bove, Ciancio, Silvestri, Mignanelli.

Centrocampisti: Aloi, Mastalli, De Francesco, Carriero, Matera, Kragl.

Attaccanti: Kanoute, Murano, Plescia, Di Gaudio, Micovschi.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-1-1): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio, Carriero, Aloi, Kragl, Tito; Di Gaudio; Murano. A disp.: Pane, Petrone, Rizzo, Chiti, Scognamiglio, Mignanelli, Mastalli, De Francesco, Matera, Kanoute, Plescia, Micovschi. All.: Gautieri.