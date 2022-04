Bari - Avellino, il dato definitivo dei biglietti venduti per il Settore Ospiti I tagliandi per la tifoseria biancoverde erano 1290: ecco quanti non sono stati acquistati

Al "San Nicola" saranno 377 i tifosi biancoverdi presenti nel Settore Ospiti per assistere a Bari - Avellino, valida per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C, in programma alle 17,30.

Alle 19 di ieri si è conclusa con questo dato definitivo, tenendo conto dell'impossibilità di emettere titoli d'ingresso ai botteghini dello stadio, la prevendita. Un risultato finale da calibrare al netto dei 1290 i biglietti che erano stati messi a disposizione dei supporter biancoverdi dalla società pugliese. Rimasti, dunque, invenduti 913 tagliandi. Sono oltre 20mila, invece, i ticket finora richiesti ed emessi per i sostenitori biancorossi.

Sui social non sono mancate le polemiche perché a fronte degli appelli da parte di storici punti di riferimento del tifo biancoverde e delle dichiarazioni di intenti di sostenere Aloi e compagni non facendogli mancare il proprio sostegno, sugli spalti, il titoli emessi non sfiorano, se non altro, le cifre formato esodo dei bei tempi. È l'ennesima dimostrazione di una flessione, di certo favorita anche dal recente passato scandito dalla pandemia, sempre più evidente a livello globale e per quanto riguarda la tifoseria irpina. Quella tifoseria che è più volte stimolata nel corso della stagione anche dalla società, con iniziative promozionali finalizzate a incrementare l'afflusso al "Partenio-Lombardi", ma che si da tempo attestato sulle 2.500 presenze a partita, compresi gli abbonati. Evidente che occorra una riflessione ad ampio raggio per trovare le contromisure necessaria a riavvicinare la gente allo stadio, ora che è anche decaduto ogni limite di capienza a causa del Covid.