Bari - Avellino, le probabili formazioni Al "San Nicola" (ore 17,30) la gara valida per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C

L'esclusione dal campionato del Catania, a 3 giornate dalla fine del girone C di Serie C formato 2021/2022, con la conseguente sottrazione dei punti in classifica che le avversarie avevano conquistato in occasione degli scontri diretti con gli etnei, ha reso l'Avellino pienamente artefice del proprio destino per la conquista del secondo posto. I biancoverdi, ora terzi a 2 punti dal Palermo, ieri vittorioso col finale di 2-0 a Monopoli (gol di Valente e Brunori), devono giocare ancora, per l'appunto, 3 partite così come il Catanzaro (-3) e il Monopoli (-6 come la Virtus Francavilla, che, però, ha da recuperare pure la gara in trasferta con la Turris). Ai rosanero, invece, resta solo un'altra gara da disputare: domenica prossima avrebbero dovuto vivere il derby al "Barbera" con i rossoazzurri, ma, adesso, dovranno attendere il 24 aprile per chiudere la stagione regolare al “San Nicola” contro il Bari.

“San Nicola” vestito a festa per la promozione in Serie B dei galletti, raggiunta aritmeticamente domenica scorsa con il successo per 1-0 a Latina (rete di Antenucci), dove oggi (ore 17,30) sarà di scena proprio l'Avellino, reduce da due successi consecutivi. Scontato dire che vincere rappresenterebbe una serissima ipoteca sul miglior piazzamento possibile in ottica playoff, quello che dà accesso diretto ai quarti di finale, ma tra il dire e il fare ci sono 25mila supporter biancorossi, rivali sportivi di quelli biancoverdi (in 377), che, di certo, non hanno voglia alcuna, come Di Cesare e compagni, di farsi rovinare il pomeriggio di euforia collettiva e celebrazione dei propri campioni perdendo in casa.

Capitolo moduli e formazioni. Tra le file irpine assenti Maniero e Pizzella, sostituito dal giovane Petrone. Regolarmente tra i convocati Kanoute che, però, appare destinato far posto dal primo minuto a Di Gaudio, match-winner contro la Turris. Il fantasista palermitano dovrebbe agire alle spalle dell'unica punta Murano, in vantaggio su Plescia, permettendo a Gautieri di disegnare un 3-5-1-1. A centrocampo certi titolari Aloi e Kragl: Carriero, De Francesco e Matera si contendono l'ultima maglia. Sulle corsie laterali Ciancio dovrebbe essere preferito a Rizzo e Tito a Mignanelli; in difesa Dossena, dopo un turno in panchina, a Scognamiglio.

Tutti a disposizione dell'allenatore dei pugliesi, Mignani. Rientra Gigliotti dopo una turno di squalifica, recuperato l'acciaccato Botta, che si accomoderà al massimo in panchina così come Pucino: al suo posto spazio a Ricci (in vantaggio su Mazzotta). Avanti tutta col rodatissimo e mai discusso 4-3-1-2: Citro, sulla trequarti, ispirerà il tandem Antenucci – Cheddira.

Bari – Avellino, le probabili formazioni.

Stadio “San Nicola” (ore 17,30)

Bari (4-3-1-2): Frattali; Belli, Celiento, Di Cesare, Ricci; Maita, Maiello, D’Errico; Citro; Antenucci, Cheddira. A disp.: Polverino, Plitko, Terranova, Mallamo, Scavone, Mazzotta, Misuraca, Bianco, Galano, Botta, Paponi, Simeri. All.: Mignani.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

Ballottaggi: Ricci – Mazzotta: 60% - 40%.

Diffidati: Botta, Terranova.

Avellino (3-5-1-1): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio, Carriero, Aloi, Kragl, Tito; Di Gaudio; Murano. A disp.: Pane, Petrone, Rizzo, Chiti, Scognamiglio, Mignanelli, Mastalli, De Francesco, Matera, Kanoute, Plescia, Micovschi. All.: Gautieri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Maniero, Pizzella.

Ballottaggi: Dossena – Scognamiglio: 51% - 49%; Ciancio – Rizzo: 55% - 45%; Carriero – De Francesco – Matera: 40% - 35% - 25% (se gioca De Francesco, Aloi mezzala destra); Tito - Mignanelli: 51% - 49%; Murano – Plescia: 55% - 45%.

Diffidati: De Francesco, Dossena, Maniero, Matera, Silvestri.

Arbitro: Maggio della sezione di Lodi. Assistenti: Maninetti della sezione di Lovere e Giorgi della sezione di Legnano. Quarto Ufficiale: Torreggiani della sezione di Civitavecchia.